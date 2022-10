Công an thông tin về cột khói vàng nghi ngút ở Formosa Hà Tĩnh

Ngày hôm sau (sáng 23-10), Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì buổi làm việc giữa các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh với đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh và các bộ phận liên quan nghe báo cáo tình hình xử lý ban đầu.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an thị xã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu sớm có kết luận nêu có sai phạm đề xuất xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh chấp hành nghiêm quy trình, quy định vận hành nhà máy tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà nước, Công ty và nhân dân.