Công an thông tin lại vụ bé 8 tuổi đốt bỏng hai chân

Phía công an xác nhận việc xảy ra vụ bé 8 tuổi bị bỏng xăng nhưng có một số thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã chưa thật sự chính xác.

Công an huyện Ea H'leo thông tin lại vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bỏng cả hai chân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chiều 12/7, một lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đã triệu tập nghi can liên quan đến vụ cháu bé bị bỏng chân lên trụ sở làm việc, lấy lời khai ban đầu.

Cụ thể, theo Công an huyện Ea H'leo, vào khoảng 4h sáng ngày 12/7, Nay K Pák (19 tuổi, ngụ tại xã Ea Hiao) mượn xe máy của bạn để chở Y.N. (8 tuổi, ngụ tại xã Ea Sol) cùng hai cháu nhỏ khác về nhà.

Khi di chuyển đến đoạn đường qua khu vực lô cao su tại Buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này, hai người xuống xe đứng bên lề, còn Y.N. đùa giỡn, trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị đổ, đè lên chân cả hai anh em.

Xe đổ khiến xăng trong bình tràn ra, văng, dính lên người Y.N. Sau khi dựng lại được xe, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, K Pák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y.N. để dọa, la mắng Y.N. không được đùa giỡn. Không may, do quần áo Y.N đã thấm xăng nên nhanh chóng bắt lửa.