Công an Thái Bình tiếp nhận vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để chung tay cùng với lực lượng Công an trên tuyến đầu phòng, chống dịch, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas và Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ Thành An trao tặng Công an tỉnh 3000 bộ Kit test nhanh COVID-19.