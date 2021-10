Công an tạm giữ hàng ngàn bao, thùng đựng hoá chất

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-10, tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BS: 67C1-033.38 do tài xế Lê Hoài Đức (SN 1994, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú) điều khiển, trên xe có vận chuyển 400 can nhựa màu đen có chứa chất lỏng (HNO3), in chữ nước ngoài không có nhãn, tem phụ theo quy đinh.

