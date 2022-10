Công an Quảng Trị bắt đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm

Nguồn tin từ Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, ngày 1/10, lực lượng Công an phường Đông Lễ phối hợp Đội nghiệp vụ Công an TP và Văn phòng Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng L.N.S. (sinh năm 1977, thường trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị).