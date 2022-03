Công an Quảng Nam tiếp nhận 2 xe mô tô phòng cháy chữa cháy

Loại xe mô tô PCCC này nhỏ gọn, cơ động và có nhiều ưu điểm để chữa cháy trong các con đường, hẻm nhỏ nên ông mong muốn tặng xe này đến Công an TP Hội An để cơ động trong công tác PCCC ở phố cổ Hội An.

Ông Thân Đức Nam cũng chia sẻ, việc trao tặng mô tô PCCC này dự kiến diễn ra cuối năm 2021, nhưng vì lý do dịch bệnh Covid-19 và những lý do khách quan khác nên đến hôm nay, 2 xe mô tô PCCC này mới được trao tặng đến Công an TP Hội An.