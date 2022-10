Công an Quảng Nam thông tin vụ cháu bé 5 tuổi bị kẻ cầm búa đánh thiệt mạng

Sáng 21/10, trả lời VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh vừa di lý Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) - nghi phạm đánh hai ông cháu thương vong, về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Xanh. (Ảnh: C.A)