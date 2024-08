Công an quận 10 điều tra đơn tố giác tội phạm của Nam Thư

Ngày 6/8, Công an quận 10, TPHCM, đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nữ diễn viên Nam Thư. Đơn vị đang phân loại, xác minh để xử lý đơn theo quy định pháp luật.

Ngoài Công an quận 10, nữ diễn viên còn lập vi bằng, gửi đơn đến cơ quan chức năng khác như: Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau), Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, UBND huyện Đức Trọng, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng),...