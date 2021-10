Công an nói về thông tin lan truyền ca sĩ Thủy Tiên bị bắt

Chiều 16/10, một nguồn tin cho hay, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, nữ ca sĩ Thủy Tiên bị bắt vì liên quan đến tiền từ thiện là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật.



Có một số người gửi đơn thư tố cáo các nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên vì hoạt động kêu gọi, nhận quyên góp từ thiện

Ngoài ra, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đứng cạnh những cán bộ chiến sĩ công an thì nguồn tin nói, đây là hình ảnh cắt ghép.



Vẫn theo nguồn thông tin nói trên cho biết, hiện đơn thư tố cáo một số người cho rằng các nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên ăn chặn, không minh bạch trong hoạt động từ thiện, hiện đang được Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.



Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã mời làm việc đối với bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, quê Kiên Giang) và ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10). Đơn thư tố cáo đối với các nghệ sĩ khác như: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh, SN 1969), ông Huỳnh Trấn Thành (tức MC Trấn Thành, SN 1987)... hiện cơ quan công an đang lần lượt xử lý.



Được biết diễn biến tin đồn nói trên diễn ra ngay sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng có quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân gồm: Trần Thị Thủy Tiên, Huỳnh Minh Hưng, Huỳnh Trấn Thành... Đây là hoạt động bình thường của cơ quan công an trong hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xác minh, làm rõ các vụ việc khi có đơn tố cáo hay phản ánh.



Theo đó, hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM làm rõ về đơn thư tố cáo của một số cá nhân nhắm đến các nghệ sĩ liên quan đến chuyện lùm xùm kêu gọi quyên góp, nhận tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân.



Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang thụ lý điều tra, xác minh đơn thư tố cáo của một số nghệ sĩ đối với bà Nguyễn Phương Hằng, là Tổng GĐ Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương. Một số nghệ sĩ có đơn cho rằng, trong các buổi livestream trên mạng xã hội, bà Hằng đã xúc phạm, vu khống họ.