Công an nói rõ vụ dân Bình Chánh 'không có chỗ trọ, phải ở ống cống'

Mới đây, trên MXH lan truyền thông tin "Bà con không còn nơi trọ phải chọn ống cổng làm nơi trú thân" kèm theo hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ sống trong ống cống ở xã Vĩnh Lộc A., huyện Bình Chánh, TP.HCM.



Ngay lập tức, vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người tò mò không biết thực hư như thế nào.



Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sau khi tiếp nhận sự việc, Công an xã Vĩnh Lộc A đã vào cuộc xác minh. Ban đầu xác định, cả hai người sống trong ống cống ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM đều có người thân, nơi ở.



Trước đó, vào giữa tháng 8/2021, anh N.Đ.B. (quê Thừa Thiên Huế) và chị T.T.K.L. (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đến thuê phòng trọ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để sống chung.

Hình ảnh người phụ nữ sống trong ống cống gây xôn xao dư luận

Thời gian trọ ở đây, 2 anh chị thường xuyên xảy ra cãi vã gây ảnh hưởng đến những người xung quanh nên đã bị chủ trọ nhắc nhở nhiều lần.



Đến ngày 12/9, anh B. và chị L. đi thuê phòng trọ khác nhưng chưa có nên đã dọn ra ống cống ở tạm.



Ghi nhận của Tuổi Trẻ, khi sống tại nhà trọ, anh B và chị L được nhận tiền trợ cấp 1.5 triệu đồng và 4 phần quà an sinh do chính quyền địa phương hỗ trợ.



Ngày 15/9, Công an huyện Bình Chánh đã vận động, đưa 2 anh chị về tận nơi ở. Cụ thể, anh B. đã về sinh sống tại nhà mẹ tại huyện này, còn chị L. về sinh sống tại nhà của anh ruột ở xã Vĩnh Lộc A.