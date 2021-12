Công an nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh đối ngoại

Tham luận tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc sáng 14/12, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã xác định rõ chiến lược an ninh đối ngoại, thiết lập và củng cố quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế với mục tiêu xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để bảo vệ, phát triển đất nước. Đồng thời, chủ động tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng chống tội phạm. Xây dựng, thực hiện nhiều cơ chế đối ngoại an ninh, nắm bắt thời cơ, lựa chọn đối tác, tham gia vào các liên kết khu vực và quốc tế phù hợp với lợi ích Việt Nam.

Hiện Bộ Công an đã có quan hệ với 162 cơ quan thực thi pháp luật của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập quan hệ nhiều mặt với các nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tham gia hoạt động trong 52 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương, đàm phán ký kết 150 văn bản hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.