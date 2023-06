Công an nhân dân có không quá 7 Thượng tướng và 162 Thiếu tướng

Chiều 22/6, với đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Luật có hiệu lực thi hành từ 15/8.

Những chức danh có cấp hàm Thiếu tướng trong CAND

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân quy định sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không còn đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, còn Bộ trưởng Công an quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Đại tá trở xuống.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 5 (Ảnh: Phạm Thắng).

Luật sửa đổi quy định số lượng Thượng tướng trong Công an nhân dân không quá 7 người, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công an (số lượng không quá 6) và sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Số lượng Thiếu tướng Công an nhân dân không quá 162 người, theo quy định sửa đổi của Luật vừa được Quốc hội thông qua.