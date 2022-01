Công an Nghệ An rà soát hồ sơ 4 bệnh viện mua kit test Việt Á

Hôm nay 5/1, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận, Công an tỉnh Nghệ An đã đến lấy hồ sơ 4 đơn vị gồm: Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An và CDC Nghệ An liên quan đến việc mua sinh phẩm, các thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).



"Công an tỉnh lấy hồ sơ ở các bệnh viện để rà soát. Ngoài ra, một phó giám đốc ở CDC Nghệ An cũng được Bộ Công an mời ra làm việc mấy ngày trước", lãnh đạo Sở Y tế thông tin.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An cho biết, đơn vị đã có thông cáo báo chí nêu rõ, quá trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng sinh phẩm, hoá chất, vật tư sử dụng phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ tại bệnh viện lần 1, trong đó có liên danh Đông Tây - Việt Á trúng thầu mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR. Trị giá trúng thầu là hơn 2,8 tỷ đồng, đơn giá trúng thầu là 367.500 đồng/test.



"Mặc dù đã ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu, nhưng thay đổi về đối tượng lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và thường xuyên trong phòng, chống dịch Covid-19, làm giảm nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại bệnh viện.



Do đó, đến thời điểm này, bệnh viện vẫn chưa mua và nhập mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm từ Công ty Việt Á theo kết quả đấu thầu", bệnh viện khẳng định.

Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Liên quan việc Công an tỉnh Nghệ An lấy hồ sơ ở viện trong việc mua sắm thiết bị xét nghiệm của Công ty Việt Á, ông Trung cho biết: "Tất cả các bệnh viện mua sắm thì phải rà soát, báo cáo gửi cấp trên là chuyện bình thường".



"Những đơn vị có nhu cầu mà không xin được viện trợ thì sẽ mua thiết bị. Ở đơn vị chủ yếu bệnh nhân ung thư, nhiều người nghèo thì chủ yếu xin tài trợ. Có lúc xét nghiệm nhưng không được thanh toán như sàng lọc ngoại trú. Ở viện ung bướu rất ít bệnh nhân phải trả tiền xét nghiệm nên chỉ có đi xin", ông Trung nói.



Trước đó, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An ký mua vật tư y tế từ Công ty Việt Á là hơn 14 tỷ đồng, trong đó có hơn 9,2 tỷ đồng dùng để mua kit test chẩn đoán Covid-19 bằng RT-PCR. Số tiền còn lại dùng để mua khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ 1 lần, tấm che mặt, túi bóng có gờ... Bệnh viện tỉnh Nghệ An chi hơn 7,5 tỷ đồng mua kit test Công ty Việt Á. Phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 4 tháng kể từ ngày 8/9/2021. Tất cả kinh phí thực hiện từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện năm 2021-2022.



Được biết, trong số các đơn vị trên thì CDC Nghệ An chi 60 tỷ đồng để mua các thiết bị, sinh hóa phẩm chống dịch, trong đó có 28 tỷ đồng mua sản phẩm của Công ty Việt Á ở 4 gói thầu khác nhau.



Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định và kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.



Trước khi bị Bộ Công an triệu tập, ông Nguyễn Văn Định vẫn luôn khẳng định với báo chí rằng mình làm đúng quy định, phủ nhận lời khai chi tiền "lại quả" cho CDC Nghệ An của một số cán bộ Công ty Việt Á.



Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng xác nhận, một Phó giám đốc và một cán bộ khác ở CDC Nghệ An cũng bị Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội để làm việc liên quan đến vụ án này. Ngoại trừ giám đốc và kế toán trưởng CDC Nghệ An bị khởi tố, còn các cán bộ liên quan đã được trở về làm việc.