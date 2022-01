Công an Nghệ An niêm phong hồ sơ các bệnh viện liên quan Việt Á?

Your browser does not support the audio element.

Ngày 6/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, qua báo cáo tỉnh Nghệ An có tất cả 6 đơn vị mua sắm các thiết bị, sinh hóa phẩm phục vụ chống dịch từ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

6 đơn vị nêu trên gồm: CDC Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Trong đó, bệnh viện Cửa Đông và Bệnh viện Quang Khởi là 2 đơn vị tư nhân.