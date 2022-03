Công an Nghệ An bắt tàu chở 1 triệu lít xăng dầu lậu

Sáng 25/4, trả lời VTC News, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá vụ buôn lậu xăng dầu lớn, thu giữ khoảng 1 triệu lít xăng dầu.

"Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ", Thiếu tướng Tùng cho biết thêm.