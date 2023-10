Công an Nghệ An bắt kẻ trốn truy nã 17 năm tại Lào

Ngày 19/10, theo tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vừ Nênh Chư sau 17 năm bị truy nã.

Trước đó, khoảng tháng 9/2023, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo đối tượng Vừ Nênh Chư (SN 1960), trú tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị Công an huyện Kỳ Sơn truy nã từ năm 2006 về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, hiện đang lẩn trốn tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào).