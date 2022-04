Công an mua video vi phạm giao thông: Đánh mạnh vào túi tiền người vi phạm

"Nếu bạn muốn thay đổi thói quen của ai đó, cách tốt nhất là đánh thật mạnh vào túi tiền của họ"

Sau khi Dân trí tạo bảng thăm dò ý kiến bạn đọc về đề xuất nhà chức trách trả tiền cho người dân để mua lại các hình ảnh, video vi phạm giao thông, kết quả cho thấy: 58% bạn đọc đồng tình với phương án Công an nên trả tiền cho dân để có dữ liệu xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông; 38% bạn đọc cho rằng Ngăn chặn hành vi vi phạm giao thông là trách nhiệm của mọi công dân, không nên "đòi tiền".

Những người này sẵn sàng "đè mặt" phương tiện đi đúng đường ở chiều ngược lại. Không ít xe máy, ô tô đi đúng luật phải "nhường" cho những người vi phạm.

Một số ý kiến khác được bạn đọc đưa ra là: "Việt Nam nên áp dụng hình thức thu nhận thông phương tiện vi phạm luật giao thông như nước Mỹ hay Hàn quốc. Vì các phương tiện giao thông di chuyển rất lộn xộn, chạy ẩu: vượt đèn đỏ, chen lấn, đi vào đường cấm, đường khẩn cấp, chuyển hướng không báo trước... và điều đáng ngại tình trạng vi phạm an toàn giao thông ngày càng tăng do số lượng phương tiện gia tăng" - bạn đọc Thái An viết.

Chia sẻ thông tin có được từ nước bạn Hàn Quốc, bạn đọc Văn Chiến cho biết: "Hoan hô sáng kiến mua video sai phạm. Bên Hàn Quốc cách đây 20 năm, giao thông họ cũng lộn xộn, đi bừa đi ẩu, vi phạm rất nhiều. Rồi chính quyền bắt đầu có chính sách mua video sai phạm từ người dân, thế là nhiều người bỏ cả việc sắm camera đi săn vi phạm, thu nhập cao hơn cả đi làm. Điều này khiến những người hay vi phạm sợ phát khiếp luôn. Bây giờ ở Hàn Quốc, giao thông ngay ngắn như châu Âu".