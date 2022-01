Công an mời cô gái đưa thông tin bố cứa cổ 2 con lên làm việc

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, xác minh thì trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin thất thiệt, không đúng sự thật về vụ việc.

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Hậu quả là Mạnh và hai bé M.K. cùng Q.A. đã bị thương, rách da ở vùng cổ. Tuy nhiên, sức khỏe cả 3 người ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, facebook cá nhân có tên "Hạo My" đã đưa thông tin vụ việc trên, nhưng tính chất, mức độ của vụ việc lại không đúng.

Làm việc tại cơ quan Công an, chủ tài khoản facebook "Hạo My" L.T.T. cho biết, bản thân không hề chứng kiến sự việc, chỉ được nghe kể lại, chưa được kiểm chứng, nhưng đã vội vàng đưa lên mạng xã hội và bình luận làm thay đổi hoàn toàn tính chất, nội dung vụ việc. Tuy vậy, hành vi của chị T. xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế, không có động cơ gây mất an ninh, trật tự.

Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.