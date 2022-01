Công an Long An: ADN của Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé ở Tịnh thất Bồng Lai

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Facebook

Ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân

Theo tờ Người lao động, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra 3 tội danh xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (còn có tên Thiền am bên bờ vũ trụ, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cụ thể gồm: gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Tội loạn luân.

Cơ quan điều tra trước đó đã khởi tố vụ án, khám xét tại Tịnh thất Bồng Lai.