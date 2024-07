Công an lắp camera thu thập chứng cứ "đinh tặc" ở TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 4/7, đại diện UBND quận 12 cho hay, ngày 28-29/6, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Đoàn Thanh niên sử dụng xe hút đinh, thu được gần 30 vật nhọn trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến cầu vượt An Sương. Qua rà soát, đoạn đường trên có 3 điểm vá, sửa xe ở phía trước đoạn đường bị rải đinh (theo hướng di chuyển của tuyến đường).

Trường hợp xe hư hỏng do cán phải đinh cũng khó tiếp cận các tiệm vá, sửa xe này do phải đi ngược chiều lại. Do đó, các cơ quan nhận định, khả năng 3 điểm sửa xe trên liên quan đến vấn đề rải đinh là không cao.