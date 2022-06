Công an làm rõ thông tin "nữ sinh bị 2 đối tượng bịt mặt cho uống nước lạ"

Cơ quan công an khẳng định không có chuyện nữ sinh bị 2 đối tượng bịt mặt cho uống một chai nước lạ lan truyền trên Facebook (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Khi gần đến nhà cháu T. nói với 2 người bạn để mình tự đi bộ về. Trên đường đi về thì T. được 2 người bạn khác đón đến quán ăn vặt Linh Ốc - đối diện cổng Trường THPT Yên Lập và cả 3 uống rượu.

Khi thấy cháu T. say rượu, thì một bạn đưa về. Đến gần nhà thì T xuống xe, đi bộ về. "Do cháu T. sợ bố mẹ biết đi uống rượu say cùng các bạn và thấy trong người khó chịu, nên khi về đến nhà, cháu T. đã kêu gào, khóc và nói với gia đình bị một số đối tượng đánh thuốc mê"- Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Sau đó, gia đình đưa T. đến Trung tâm Y tế huyện Yên Lập để cấp cứu. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sự việc đang được Công an huyện Yên Lập tiếp tục làm rõ để xử lý các cá nhân vi phạm về việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa qua kiểm chứng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận địa phương.