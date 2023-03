Công an kiểm tra CLB Poker Aces không phép ở TP.Thủ Đức vì nghi vấn yếu tố cờ bạc

Công an Phường Thảo Điền phối hợp với Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) kiểm tra cơ sở Aces Poker trên đường Quốc Hương (phường Thảo Điền TP.Thủ Đức) tổ chức thi đấu cho hàng chục người chơi bài Poker không phép, nghi vấn yếu tố cờ bạc. Ảnh: M.H

Ngày 8/3,lãnh đạo UBND phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức) cho biết Công an phường Thảo Điền phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xác minh yếu tố cờ bạc tại cơ sở Aces Poker do ông Đ.B.M.H làm giám đốc trên đường Quốc Hương vào 15h ngày 7/3.