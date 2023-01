Công an khuyến cáo phương tiện đến xem chung kết AFF Cup Việt Nam - Thái Lan

Để bảo đảm thuận lợi cho khán giả và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho trận đấu, Ban Tổ chức và Công an TP Hà Nội khuyến cáo khán giả nên đến sớm và vào sân ngay, tránh tụ tập phía trước sân vận động để hạn chế ùn tắc giao thông.

Ban Tổ chức bố trí khu vực trông giữ phương tiện của khán giả đến xem trận đấu tại khu vực trường đua F1 và khu vực xung quanh (đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm). Khán giả nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm bớt mật độ phương tiện cá nhân tại khu vực.