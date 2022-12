Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở TPHCM

Phía bên ngoài, rất đông công an, CSCĐ, CSGT, dân phòng túc trực, cấm người lạ đi vào và không cho quay phim, chụp hình. Tối cùng ngày, việc khám xét vẫn chưa hoàn tất.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm, tại buổi họp báo chiều 28/12, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 43 bị can về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã khám xét 7 Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và 5 trung tâm ở các tỉnh miền Tây.

Theo Thượng tá Lý, ngoài việc điều tra, làm rõ về các hành vi sai phạm diễn ra tại các Trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng tiến hành điều tra về trách nhiệm, công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra.