Công an khám xét trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Ngày 4/2, một cán bộ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an tỉnh này đang khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 3701S ở số 72 đường Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An).

Theo đó, trưa cùng ngày, nhiều cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã đến làm việc và thực hiện việc khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Đến gần 13h cùng ngày, việc khám xét hoàn tất.