Công an khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế

Chiều 13/2, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin, lực lượng thuộc đơn vị đang thực hiện khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế (332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế).

Công an đang có mặt để khám xét và làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục công an đang làm nhiệm vụ bên trong Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên - Huế. Việc hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm cũng bị tạm dừng và các phương tiện đem xe đến đăng kiểm được công an hướng dẫn quay về. 16h30 lực lượng công an vẫn đang tiếp tục thực hiện công việc khám xét.