Công an khám xét nhiều chi nhánh ở miền Nam, lãnh đạo Công ty F88 lên tiếng

Theo Công ty F88, việc kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… thời gian qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của Công an địa phương do ngành nghề kinh doanh hiện tại của F88 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương.