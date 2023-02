Công an khám xét Chi cục Đăng kiểm số 6 ở TP.HCM

Nhiều cảnh sát cùng xe chuyên dụng có mặt tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu để thực thi nhiệm vụ. Phía ngoài, cảnh sát phong tỏa, hạn chế người ra vào tòa nhà.

Việc khám xét 2 chi cục đăng kiểm trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ tiêu cực trong ngành Đăng kiểm do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành.