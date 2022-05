Công an kêu gọi kẻ nổ súng gây rúng động dư luận TP Hội An ra đầu thú

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương ở TP Hội An rồi tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây kiếm tự chế.

Cây kiếm được công an thu giữ tại hiện trường

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Hội An xác định đối tượng gây án là Trần Xuân Vũ (hộ khẩu tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu). Hiện đối tượng này đã bỏ trốn. Công an TP Hội An đang triển khai lực lượng truy tìm đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Nld.com.vn