Công an huyện Bình Chánh bắt đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn

Tháng 9-2012, trong một lần cùng đồng bọn dùng hung khí chiếm đoạt tài sản của người khác, Huỳnh Văn Hiếu (SN 1997, ngụ xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu) bị Cơ quan điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu xác định, truy bắt.

Đối tượng Huỳnh Văn Hiếu

Ngày 16-9-2012, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu ra quyết định truy nã Hiếu. Tuy nhiên, do Hiếu thường xuyên thay đổi chỗ ở, làm nghề tự do để kiếm sống nên hành tung của y gây khó khăn cho công tác truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 10-9-2021, qua công tác tuần tra, quản lý địa bàn, Thượng úy Nguyễn Lê Thanh Long – Cảnh sát khu vực phụ trách ấp 5 và đồng chí Đỗ Hữu Hạnh – Công an viên phụ trách ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B phát hiện Hiếu với dáng vẻ khả nghi.