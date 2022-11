Công an Hoàn Kiếm cho phép trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội hoạt động trở lại

Liên quan đến sự việc, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết theo quy định tại Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, Trưởng Công an cấp quận, huyện có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn của mình phụ trách.

Như vậy, việc Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ quan Sở Nội vụ, do trụ sở của cơ quan này không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy là đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật.

"Nhiều người cho rằng cơ quan công an cấp quận, huyện không có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ đối với cơ quan thuộc cấp tỉnh. Tuy nhiên, trưởng công an có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ đối với cơ sở vi phạm trên địa bàn mà họ quản lý, điều này đúng quy định pháp luật" - ông Tiền cho hay.