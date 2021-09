Công an hỗ trợ tiền cho chồng người phụ nữ trốn truy nã để nuôi con nhỏ

Trong lúc đang được tại ngoại để chờ chấp hành án, thì Như bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9-2-2020, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã Như. Sau khi bỏ trốn, Như đi nhiều nơi, nhưng sau đó trở lại tỉnh Đồng Nai làm công nhân, và lấy chồng, sinh con.

Quảng cáo

Khoảng 17 giờ ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ Như đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại phường Tam Phước, TP.Biên Hòa. Công an tỉnh An Giang hỗ trợ tiền cho chồng của Như để nuôi con nhỏ Công an tỉnh An Giang hỗ trợ tiền cho chồng của Như để nuôi con nhỏ

Được biết, trước khi di lý Như về An Giang để thi hành án, Công an tỉnh An Giang cũng đã gửi số tiền 2 triệu đồng để hỗ trợ gia đình mua sữa cho con nhỏ của đối tượng.