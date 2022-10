Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng bắn chết người ở xã An Đồng

Theo đó, lúc 14 giờ cùng ngày, Công an xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Vào khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H (sinh năm 1961, nơi cư trú: Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (sinh năm 1985) tại địa chỉ: Xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.