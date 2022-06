Công an Hải Dương triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian số lượng 'khủng' quy tụ ở Thái Bình

Ngày 7/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Dạt Sóng (SN 1991, ở thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Bá Khương (SN 1991, ở thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Khắc Tâm (SN 1957, ở thôn Đồng Bằng, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình), để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

3 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố.

Theo cơ quan công an, gần đây, trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy bằng thủ đoạn cắt, phá khóa. Đối tượng lợi dụng lúc đêm tối, khi mọi người đã ngủ say để cắt, phá khóa vào nhà trộm xe máy. Có vụ các đối tượng trộm cắp được 2-3 xe máy. Việc gây án diễn ra rất nhanh gọn, ít để lại dấu vết, gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, làm rõ các đối tượng trong đường dây trong thời gian sớm nhất.