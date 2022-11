Công an Hà Nội yêu cầu cây xăng hạn chế bán lẻ bằng chai, lọ cho khách hàng

Nhiều người dùng chai mua xăng ở các cây xăng dầu để "cứu hộ" cho các xe hết nhiên liệu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngày 14.11, Công an TP Hà Nội đã có khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan đến xăng, dầu.

Theo công an, xăng dầu là loại chất nguy hiểm cháy nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt. Nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ.

Trước tình trạng mất an toàn về PCCC nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân một số vấn đề sau: