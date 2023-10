Công an Hà Nội vs Thanh Hóa: Chiếc cúp vô địch của các nhà vô địch

Mặc dù vậy, nhìn vào tương quan lực lượng, Công an Hà Nội vẫn ở thế cửa trên so với Thanh Hóa trong cuộc đối đầu này. Có lý do để tin rằng, nhà ĐKVĐ V.League sẽ khởi đầu trơn tru khi các tuyển thủ trong đội hình của họ đã có 1 năm gắn bó với nhau. Lối chơi của Công an Hà Nội cũng được đánh giá ngày càng nhuần nhuyễn. Công an Hà Nội vừa bổ sung thêm nhân sự nhưng không phải là ồ ạt nên không ảnh hưởng đến bộ khung chính của đội bóng này.

Cả hai đội đều đặt mục tiêu cao và mong muốn giành Siêu cúp để có cảm hứng và động lực trong mùa giải mới - V.League 2024. Trận đấu này sẽ mang đến một cuộc so tài hấp dẫn, nơi hai thế lực mới nổi của bóng đá Việt Nam sẽ tranh đấu để giành chiến thắng và khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá trong nước.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2023 giữa CLB Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa sẽ khai mạc lúc 16h45, chính thức bắt đầu lúc 17h00 ngày 6/10 trên sân Hàng Đẫy, tường thuật trực tiếp trên FPT Play.