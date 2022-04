Công an Hà Nội truy tìm người phát tán clip nam sinh trường chuyên rơi chung cư

Ngày 2/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp cùng Công an quận Hà Đông truy tìm người phát tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao chung cư Văn Phú Victoria (phường Phú La, quận Hà Đông) xuống đất tử vong.

Theo công an, đây là vụ việc đau lòng, việc phát tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh này lên mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến những người thân của nạn nhân.