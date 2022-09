Công an Hà Nội trao trả gần 200 triệu đồng cho "khổ chủ" đánh rơi

Do không biết có ai nhặt được tiền, chỉ dự đoán tiền bị rơi trên trục đường chính thuộc xã Bình Minh (theo hướng đi từ quốc lộ 21B về Ủy ban nhân dân xã Bình Minh), anh Thuần đã đến trụ sở Công an xã Bình Minh để trình báo, nhờ lực lượng công an tìm giúp.