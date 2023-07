Công an Hà Nội tăng cường lực lượng, giữ an toàn đêm nhạc của BlackPink

Để đảm bảo an toàn cho nhóm nhạc BlackPink cũng như 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Công an TP Hà Nội tăng cường nhiều lực lượng, triển khai các phương án kiểm soát an ninh.

Tối 30/7, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink sẽ có đêm biểu diễn thứ 2 tại Sân vận động Mỹ Đình, TP Hà Nội. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện cũng như nhóm nhạc BlackPink, trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung, đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát phương án, dự báo chi tiết những tình huống phát sinh có thể xảy ra. Khung cảnh trong đêm diễn đầu tiên của Blackpink tại Sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân). Trong hai đêm biểu diễn của ban nhạc Blackpink, lực lượng Công an TP tham gia công tác bảo vệ đã áp dụng công nghệ trong kiểm soát an ninh, đặc biệt là việc kiểm soát người, đồ vật mang vào sân khấu, khu biểu diễn. Cảnh sát cũng lập hàng rào di chuyển hạn chế chen lấn, xô đẩy; tăng cường lực lượng CSGT điều tiết giao thông; tăng cường lực lượng giám sát tại các vị trí trọng yếu, ngăn chặn hành vi gây mất trật tự... Bên cạnh đó, trước sự cuồng nhiệt của số lượng lớn fan hâm mộ, Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng phân công ứng trực, bảo vệ dọc quãng đường dẫn từ sân bay Quốc tế Nội Bài đến khách sạn nơi nhóm nhạc lưu trú; các điểm đến, tham quan của thành viên nhóm nhạc...