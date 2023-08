Công an Hà Nội nghiêm cấm xóa dữ liệu, làm nhẹ lỗi vi phạm giao thông

Chiều 14/8, Công an TP Hà Nội ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container. Buổi ra quân được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Phòng CSGT Công an TP đến 30 điểm cầu là Công an các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP quán triệt sáu nội dung trọng tâm của đợt tổng kiểm soát.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Theo đó, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP và 30 Đội CSGT - Trật tự của các quận, huyện, thị xã... phải chú trọng vào công tác tuyên truyền, xác định công tác tuyên truyền là "đi trước mở đường", vận động quần chúng nhân dân tự ý thức, trách nhiệm và chủ động cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm đến lực lượng công an.