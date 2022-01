Công an Hà Nội: Một số vụ án xảy ra là do nạn nhân khoe khoang tài sản trên mạng

Nhiều vụ cướp chỉ trong vòng chưa đầy 24h các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã quyết định trao Bằng khen cùng tiền thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 đơn vị là Phòng 5, Cục an ninh mạng (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm (Công an thành phố Hà Nội). Bộ Công an cũng thưởng tiền từ 10 đến 20 triệu đồng cho 11 đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm Tết Nguyên đán 2022.

Minh Tuệ