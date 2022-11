Công an Hà Nội khuyến cáo tuyệt đối không tích trữ xăng, dầu trong nhà

"Các hộ gia đình cần trang bị các phương tiện chữa cháy xách tay cũng như kiến thức PCCC để kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra", Công an Hà Nội yêu cầu.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ tuyệt đối các quy định an toàn về PCCC; duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định và quy trình an toàn trong quá trình xuất, nhập xăng dầu.

Hạn chế bán lẻ xăng, dầu cho người dân vào can, thùng...