Công an Hà Nội họp báo cung cấp thông tin vụ Á khôi bị sát hại, phân nhiều mảnh

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Chị H.Y.N bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.