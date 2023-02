Công an Hà Nội hỏa tốc yêu cầu gỡ khó cho chủ quán karaoke

Sau khi nghe ý kiến của Trưởng phòng PC06, PC07..., Phó giám đốc Công an TP giao phòng PC07 nghiên cứu kỹ nội dung và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh trả lời đơn kiến nghị của tập thể doanh nghiệp kinh doanh karaoke.

Cụ thể, văn bản cho biết ngày 16/2, Đại tá Dương Đức Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá thực trạng công tác PCCC, an ninh trật tự và bàn về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập đối với cơ sở kinh doanh karaoke.

Phòng tham mưu, Công an TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP về việc triển khai biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan các cơ sở kinh doanh karaoke trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC).

"Giao phòng PC06, PC07 khẩn trương thống nhất về số liệu các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, lập danh sách theo từng địa bàn đảm bảo đầy đủ, rõ ràng thông tin về địa chỉ, chủ đầu tư, thẩm quyền xác nhận điều kiện về PCCC, khả năng khắc phục các tồn tại về PCCC theo 5 nhóm. Danh sách tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Công an TP trước ngày 19/2", đồng chí Hải chỉ đạo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội giao phòng PC07 khẩn trương xây dựng báo cáo của Công an TP báo cáo Bộ Công an; Báo cáo của UBND TP báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan (nếu có) về thực trạng công tác PCCC và đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong lĩnh vực PCCC. Trình lãnh đạo CATP trước ngày 20/2.