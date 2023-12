Công an Hà Nội diễn tập phương án đón, dẫn đoàn khách quốc tế

Công an TP Hà Nội vừa triển khai diễn tập đón, dẫn đoàn theo phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ đón đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 9/12, thực hiện phương án diễn tập giả định, dàn siêu mô tô Honda Goldwing 2023 của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội thực hiện đón, dẫn đường đoàn khách quốc tế từ sân bay Nội Bài về nơi nghỉ và đến nơi làm việc. Dàn siêu mô tô Honda Goldwing 2023 được sắp xếp theo đội hình dẫn đoàn. Dàn mô tô của lực lượng Cảnh vệ bảo vệ đoàn



Công tác diễn tập được thực hiện một cách nghiêm túc bài bản từ những khâu đầu tiên. ​​​​​​Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện động tác chỉ huy giao thông nhanh, dứt khoát và phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng mặt đất, thông tin... Đội hình dẫn đoàn triển khai theo hình mũi tên Lực lượng Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội hình bảo vệ. Thời gian qua, hình ảnh CSGT đi mô tô phân khối lớn trên đường phố, thực hiện dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ vì sự hiện đại, chuyên nghiệp. Đội mô tô dẫn đoàn được triển khai theo hình mũi tên gồm 3 xe đi trước, 4 xe đi sau. Tốp 3 xe đi trước làm nhiệm vụ mở đường, dừng các xe đi qua giao lộ, còn các xe đi sau sẽ "khóa đuôi", không cho các phương tiện khác xâm nhập vào đoàn. Đoàn đón, dẫn đoàn đi qua đường Độc Lập



Theo thống kê, trung bình mỗi năm Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức khoảng hơn 500 phương án đón, dẫn đoàn phục vụ cho các đoàn khách, nguyên thủ quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng và Công an TP Hà Nội quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.