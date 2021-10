Công an H.Đức Trọng: Bắt tài xế gây tai nạn 2 người chết rồi bỏ trốn

Hậu quả khiến vợ chồng anh Tuyền - chị Chằn tử vong tại hiện trường. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Trọng phối hợp với Viện KSND H.Đức Trọng, Đội KTHS Công an huyện và Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện; trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, thu thập camera ghi lại hình ảnh vụ TNGT.