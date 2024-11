Công an giữ ca sĩ Chi Dân vì liên quan đến ma túy

Ca sĩ Chi Dân cùng một số người bị giữ vì nghi vấn liên quan đến sử dụng ma túy. Hôm nay (10/11), nguồn thông tin cho hay, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra vụ việc ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) cùng một số người nghi vấn sử dụng ma túy.

Hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng dụng cụ kiểm tra ma túy trên mạng xã hội. Ảnh: Mạng xã hội

Thông tin xác thực, công an đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân và một số người tụ tập sử dụng ma túy. Ảnh: Mạng xã hội Được biết từ chiều 9/11 đến nay, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh, thông tin ca sĩ Chi Dân và một số người bị bắt vì nghi sử dụng ma túy. Nguồn thông tin xác nhận, ca sĩ Chi Dân và một số bạn bè bị công an giữ khi kiểm tra hành chính một địa điểm ở quận Bình Tân; những người này nghi sử dụng ma túy. Vụ việc đang được xác minh, xử lý và công an hiện chưa thông tin. Chi Dân là ca sĩ của dòng nhạc trẻ; đồng thời cũng là người sáng tác. Hồi tháng 3/2023, mạng xã hội từng một lần lan truyền thông tin ca sĩ Chi Dân dính líu đến ma túy. Sau đó, Chi Dân xuất hiện trên mạng xã hội để xin lỗi vì làm mọi người thất vọng và hứa sẽ thay đổi bản thân để tốt đẹp hơn, sống nghiêm túc với nghề.