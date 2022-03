Công an Đồng Nai triệt phá dường dây sản xuất nhớt giả liên tỉnh

Trước đó, ngày 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành đã phối hợp CQĐT Hình sự khu vực 2 - Quân khu 7, tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Tho (SN 1978), Đồng Văn Quân (SN 1986), Lê Anh Tuấn (SN 1996) và một số người khác đang tiến hành sản xuất dầu nhớt giả tại khu vực Xí nghiệp Chế biến nông sản thực phẩm thuộc Công ty TNHH một thành viên Đông Hải (gọi tắt là Kho 580), ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành.

Khám xét nhà các đối tượng trong đường dây nhớt giả. (Ảnh: Công an cung cấp)