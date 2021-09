Công an Đồng Nai phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 50kg ‘hàng đá’

Sau một thời gian đeo bám địa bàn, đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10h30 phút ngày 30/9/2021, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phá chuyên án bắt 08 đối tượng, thu giữ gần 50kg ma túy đá; 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tổ chức đấu tranh, triệt xóa.

Đây là lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà lực lượng công an đấu tranh triệt phá.

Trực tiếp chỉ các lực lượng tham gia phá án tại hiện trường, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã biểu dương tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy của các lực lượng thuộc phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Xuân Lộc.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trưởng mở rộng điều tra, truy các đối tượng liên quan và thu giữ tang vật.

Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.