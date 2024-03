Công an Đồng Nai đình chỉ công tác Đội phó CSĐT huyện Long Thành

Ngày 27/3, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ký quyết định đình chỉ công tác Đại úy Thái Thanh Thương (34 tuổi, quê Nghệ An), cán bộ điều tra, Đội phó CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai).